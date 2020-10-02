عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها وهذا ماسيحدث لعمرو دياب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٧ مساءً (دوت الخليج)

حلّ العراف المصري وعالم الفلك، كما يعرف عن نفسه، محمد فرعون ضيفًا على برنامج (الحدث اليوم) وأطلق سلسلة من التوقعات الفنية للعام 2020.

وتوقع فرعون طلاق الفنانة نانسي عجرم وإعدام زوجها، وتعرض الزعيم عادل إمام رغم تألقه الفني إلى وعكة صحية، كما يشهد عام 2020 تألق الهضبة عمرو دياب إلا أنه سيعاني من مشكلات صحية.

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كما توقع فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام، وحصد ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وفوز برشلونة بطلًا للدوري الإسباني.



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