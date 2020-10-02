بسروال ناعم وضيق.. منة فضالي ترقص بين أحضان شاب داخل صالة مغلقة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٢ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام " ، قبل قليل ، بمقطع فيديو لها وهي ترقص برفقة شاب طويل متوسط بنية الجسم.

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وظهرت الفنانة المصرية، برفقة الشاب الذي اتضح من ملامحه انه مدربها ، داخل صالة رياضية مغلقة، مرتدية سروالاً أسوداً وفانيلة بيضاء ملتصقان بجسدها.

وخلال مشاهدة مقطع الفيديو، وجد أن الشابة منة فضالي، أرتمت بين أحضان مدربها ، فيما الأخير يمسك مرة تلو الأخرى بخصرها ويقربها من جسده أكثر .

وعقب نشرها للفيديو ، انهالت عليه الإعجابات والتعليقات ، وابدأ الجمهور مدى اشتياقه لمثل هذه الإطلالة الجريئة، وتغزل بجمال ورقة الفنانة.

منة فضالي، التي تعد واحدة من الفنانات العربيات اللواتي يحرصن على ممارسة الرياضة بشكل شبه يومي، ويظهرن حبهن الشديد للرياضة بمختلف أنواعها عبر حساباتهن في "السوشال ميديا"، خاصة على إنستغرام ، رغم نحافتها، فاجأت أمس متابعيها عبر منصة إنستغرام بمقطع فيديو قصير، يوثق ممارستها لرياضة رفع الأثقال بمساعدة مدربها الذي كان يشجعها ويحفزها على الاستمرار، لكنها ظهرت في الفيديو وهي تصرخ من شدة الإرهاق والألم بسبب الحمل الثقيل على كتفيها.

وحصد الفيديو خلال الساعة الأولى عشرات الآلاف من المشاهدات، فيما كانت تعليقات المتابعين بالعشرات، ما بين المشجعين والمتغنين برشاقتها واستقامتها وجمالها وانوثتها، والمقدمين للنصيحة، وآخرين رأوا أنها تحاول منافسة مواطنتها دينا الشربيني التي خطفت الأنظار بفيديو مماثل في وقت سابق.

ومن بين التعليقات على الفيديو؛ "ماشاءالله بس حافظي على استقامة ظهرك في النزول علشان مايجلكيش إصابة"، "بس المفروض تتنفسي صح في الطلوع والنزول يا منوش عشان متتعبيش اكتر"، "عاش يا بطلة الابطال، هو الوزن تقيل علشان فى هزه بس الكوتش كان بيضبط ليكى مرجحة البار عاش استمرى عااااش احسن كوتش عاااااش".

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي ، فيلم "زنزانة 7 " الذي تقرر عرضه فى 6 أكتوبر المقبل .

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغيير الاسم، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصري ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.



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