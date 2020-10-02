نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بمشهد إغراء ساخن.. ياسمين صبري ترفع رجليها للأعلى وتتخطى الخطوط الحمراء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٢ مساءً (دوت الخليج)

تخطت الفنانة المصرية ياسمين صبري، كل الخطوط الحمراء، في إطلالة جديدة جريئة جدا أثناء ممارستها للتدريبات اليومية في الصالة الرياضية.

وأشعلت ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي "إنستغرام"، بالبنطال الضيق جدا، والتيشيرت المفتوح، مع حركة غريبة أثناء التدريبات، والشعر النائم على الارض، لتظهر باطلالة جريئة فوق العادة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بملابس تظهر ما تحتها.. نسرين طافش تستعرض أردافها في رقصة فوق فخذي "تيجان" (فيديو)

تسريب صور زوجة أبو هشيمة الأولى والجمهور: أجمل من ياسمين صبري (شاهد)

بسروال ناعم وضيق.. منة فضالي ترقص بين أحضان شاب داخل صالة مغلقة (فيديو)

عراف شهير يتوقع طلاق نانسي وإعدام زوجها وهذا ماسيحدث لعمرو دياب

بعد "دانا جبر".. تعرض (51) فنانة بينهن ريماس منصور لقرصنة صورهن وبياناتهن الشخصية (فيديو)

لأول مرة.. تسريب صور كاظم الساهر مع زوجته الجديدة وجمالها يفوق الخيال

آيتن عامر تكشف عن كرهها لزوجها وتؤكد شراهته للأكل (شاهد)

Advertisements

فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش

فتاة تحتضن جذع شجرة لـ10 ساعات متواصلة.. شاهد السبب

لأول مرة منذ ولادتهما.. ظهور إبني الفنانة زينة من أحمد عز بعد ثبوت نسبهما (شاهد)

هكذا بدت نادية البساط اثناء خروجها من المستشفى بعد منع إبنتها وابنها من تبادل القبلات والاحضان (صور)

إنتقادات واسعة لـ"هيفاء وهبي" بسبب ملامح وجهها وانتفاخ وجمود شفتيها في "أسود فاتح" (صور)

عاجل.. أمير دولة الكويت الجديد يقود سيارته دون أي حراسة أو مرافقين (فيديو)

بملابس مكشوفة.. سميرة سعيد ترقص وتتمايل كفتاة مراهقة برفقة ابنها (فيديو)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وتعرضت ياسمين صبري للعديد من الاتهامات، بعد نشرها للصورة، بعد اتهامها بـ "إثارة الغرائز"، ولكن بين البعض جسمها الناري، وخسارة وزنها خاصة بعد زواجها من أبو هشيمة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة ثانية”، الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مع الفنان أحمد مجدي، وآيتن عامر والعديد من الفنانين.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام