ظهور نادر لشقيقة داليا مبارك.. يثير موجة إنبهار واشادة وتنمر في آن واحد (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٩ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ظهرت فيه "لينا" شقيقة الفنانة السعودية داليا مبارك، وهي تغني بصوت رقيق اطرب المتابعين.

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وما لفت الأنظار أيضا إلى جانب صوت "لينا" الجميل ، هو ظهورها النادر، كونها لا تظهر كثيرًا، ولا يعرفها السواد الأعظم من الجمهور، ما شكّل ضجة بين المتابعين.

وتنوعت ضجة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بين الإشادة والإطراء والانبهار والنقد والسخرية بعنصرية، إلا أن التفاعل الأبرز كان إيجابيا، خاصة مع مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تغني إذْ أشاد المتابعون بجمال صوتها مؤكدين أنها تتمتع بصوت جميل على غرار شقيقتها داليا مبارك.

ولم يتوقف الأمر عند الإشادة بالصوت بل قارن البعض بين ملامحها وملامح شقيقتها "داليا" إذْ أجمع العديد من المتابعين على التشابه الكبير بينهما .

وبالرغم من إشادة عدد كبير بصوت وجمال "لينا" شقيقة داليا مبارك، إلا أن البعض اتخذ أسلوب التنمر عليها بسبب لون بشرتها واطلقوا عليها وعلى عائلتها عبارت عنصرية .

ومما جاء في تعليقات العنصريين المتنمرين : "ياربي ماتحملنا اختها تطلع هي ابيدو هالعائلة الإفريقية تعبنا من تكاثرهم"، و"زمن العجايب كل وحده تبغى تصير مطربة".

وعلق آخرون: " أجمل من صوت داليا"، و "ياطيبها طلعت اختها تشتهر بعد يبون يغتنون من الناس"، و"صوتها نشاز"، و"نفس الصوت"، و"نفس صوت داليا"، و"تشبه اختها حتى بصوت"، و"كيف نتحمل ثنتين بنفس الوقت".

الفنانة داليا مبارك، قد أثارت الاهتمام في وقت سابق خلال احتفالها بيوم ميلاد زوجها في أجواء عائلية بسيطة، حيث قامت بتحضير مفاجأة في المنزل بالتعاون مع بعض صديقاتها وأصدقائها.

ونشرت الشابة داليا وقتها على حسابها في موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو أظهرت من خلاله المفاجأة التي أعدتها وكيف دخلت إلى مقر عمل زوجها وبيدها قالب حلوى بمشاركة الممثلة أميرة محمد وغيرها من صديقتها وأصدقائها.

وعلقت الفنانة السعودية على المقطع قائلة: "شكراً لكل الأهل والأصدقاء شاركونا حفل عيد ميلاد زوجي، شكراً صديقي الصدوق عبدالله الجبر وفكتوريا الي دائماً مشاريكنا بالافراح ويارب دوم".

وتبلغ داليا مبارك، من العمر 29 عامًا وهي مغنية سعودية، اشتهرت في الخليج العربي خاصة والوطن العربي عامة، في الآونة الأخيرة حيث اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في العام 2014 عندما أطلقت أول أغانيها "قلبت الطاولة"، وحققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.



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