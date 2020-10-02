هبة طوجي تبكي على مسرح الأولمبيا وتتوقف عن الغناء.. شاهد السبب ورد الجمهور (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٦ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفلها الأول بعد زواجها من الموسيقي إبراهيم معلوف في 22 سبتمبر المنصرم، على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الملحن أسامة الرحباني.

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ولم تستطع الفنانة هبة طوجي، تمالك نفسها عند غنائها "بغنيك يا وطني" على المسرح، فأنهمرت دموعها بغزارة وتوقفت عناء الغناء لوقت قصير ، حبا للبنان وتأثرا من الوضع الذي تعيش بلدها، وبدا ذلك واضحا على ملامحها وليس فقط من خلال بكائها.

وأشاد الجمهور بأداء وتأثر الفنانة طوجي ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الحفل: " تفاجأت كيف لم ترتدِ هبة طوجي المجوهرات البارحة، وعندما رأيت دموعها تلمع، أدركت أنّ المجوهرات لها أشكالٌ عدّة.

واضافوا: "احترامي للصديق أسامة الرحباني وكل من شارك في دعم وطننا العظيم"، " شكرًا هبه طوجي وأسامة الرحباني لأن كل مرّة عم ترفعوا اسم لبنان بالعالي بالوقت اللي سياسيين هالبلد عم يحرقوا صورتو"، "حفلة من الخيال وشو اشتقنا نرجع للفرح والأمل والسهر" ، "شكر من القلب لأن نسّيتونا وجعنا لفترة من الوقت وأخدتونا بعيد ... لعالم تاني"، " صوت هبة طوجي يعبر عن وجع العالم اجمع لا فقط عن وجع لبنان"، "العراق و لبنان يتشاركان نفس الماساة و نفس الوجع، حفظ الله الجميع".

والحفل الذي تمت إقامته يوم أمس بالرغم مما تعيشه فرنسا في ظل عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، جاء كتعبير عن دعم الرئاسة الفرنسية والشعب الفرنسي للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وتم جمع تبرعات كثيرة ستذهب إلى الجمعيات الإنسانية في بيروت لمساعدة ضحايا الانفجار.

ويعتبر هذا الحفل، الأول الذي جمع هبه بزوجها معلوف بعد إعلان زواجهما مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت هبة قد كشفت عن ارتباطها بإبراهيم معلوف دون أي احتفال بسبب الوضع الذي تعيش لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت، لتحتفل بزواجها في فرنسا.

ولدت الفنانة هبة طوجي في بيروت، ونشأت في إليسار منطقة المتن، وتعلمت الموسيقى منذ سن مبكرة، لتحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس عن إجادتها اللغة الفرنسية.

وبداية من عام 2007 حتى وقتنا الحالي طورت طوجي طرق غنائها مع المنتج والملحن أسامة الرحباني، وأخذت أيضا دروسًا في الغناء مع المدرب وديع أبي رعد ، ودروسًا خاصة في غناء الأوبرا مع جاليينا خالديفا.



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