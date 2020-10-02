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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت أبحاث علمية بأن تعديلات صحية على نمط حياتك، قد تعمل على زيادة الدافع الجنسي لديك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات الأخرى.



وبحسب صحيفة اكسبريس البريطانية قال الباحثون بأن تناول المكملات الطبيعية يساعد في الحفاظ على الصحة الجيدة، وعادة ما يصاب الرجل المسن بالكثير من المخاوف والهواجس للتعامل مع تقدم العمر والأمراض المحتمل ظهورها وخطر الإصابة بأمراض مزمنة تعيق حياته اليومية.

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حبوب الحلبة.. فوائد عجيبة لمرضى السكري وأمراض القلب

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وحظيت إحدى المستخلصات باهتمام الباحثين بسبب فوائدها الصحية المثبتة، في مستخلص الحلبة، كما استخدمت تلك النباتات في الطب البديل والطب الصيني لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى، حيث ثبت بأن الحلبة تنظم عمل البنكرياس لمرضى السكر وتقلل مستويات الكوليسترول، وكلاهما ينذر بأمراض القلب.



وتشير الأبحاث إلى أنها تساعد في السيطرة بشكل كبير على نسبة السكر في الدم، عن طريق رفع كفاءة البنكرياس وجعله في أقل مستوياته، وأكد العلماء ذلك.



وبشكل حاسم يبدو أنها تزيد من تحمل الكربوهيدرات بشكل عام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 1 و2، وهذا مهم لأن الكربوهيدرات تتحلل إلى جلوكوز الدم (سكر) بسرعة نسبية - وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفي إحدى الدراسات، تناول الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1، نحو 50 غراما من مسحوق بذور الحلبة في الغداء والعشاء، وبعد 10 أيام، شهد المشاركون مستويات أفضل من السكر في الدم، وانخفاضا في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.



ويلعب خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) دورا وقائيا رئيسيا في الحماية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأن هذا النوع من الكوليسترول يمكن أن يسد الشرايين.



وفي دراسة أخرى، تناول الأشخاص غير المصابين بالسكري الحلبة، وعانوا من انخفاض بنسبة 13.4% في مستويات السكر في الدم، بعد أربع ساعات من تناولهم.



تعزيز الوظيفة الجنسية

ثبت أن مكملات الحلبة تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وهو هرمون جنسي يلعب العديد من الأدوار المهمة في صحة الرجل، مثل المساعدة في الحفاظ على الوظيفة الجنسية والرغبة الجنسية، وكتلة العضلات، وإنتاج خلايا الدم الحمراء.





وقدمت دراسة واحدة لمدة ستة أسابيع، 600 ملغ من خلاصة الحلبة لنحو 30 رجلا، لتقييم التغيرات في الوظيفة الجنسية والرغبة الجنسية.



وأبلغ معظم المشاركين عن زيادة القوة وتحسين الوظيفة الجنسية، وأكدت بعض الدراسات أن مكملات الحلبة لها آثار مفيدة، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية.



وفي دراسة أخرى استمرت ثمانية أسابيع، أجرى 30 رجلا أربع جلسات رفع أثقال في الأسبوع، نصفهم يتلقون 500 ملغ من الحلبة يوميا.



وأظهرت النتائج من أن مجموعة الحلبة لاقت زيادة في هرمون التستوستيرون، رغم انخفاض بنسبة 2٪ في دهون الجسم، على نقيض نظيرتها في المجموعة الأخرى والتي لم تتناول المكمل، حيث شهدت انخفاضا طفيفا في هرمون التستوستيرون.

المصدر: عربي21