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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدم شاب على قتل زوج شقيقته رميا بالرصاص، في منطقة جبل النصر شرق عمان بسبب خلافات عائلية يوم الثلاثاء الماضي.

ورصد مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحظة نشوب مشاجرة بين القاتل وزوج شقيقته، بينما كانت تحاول الأخيرة الفصل بينهم فقام القاتل بإخراج مسدسه وأطلق 6 رصاصات على الضحية، استقرت ثلاثة منها في جسد الضحية وثلاثة أخرى كانت نافذة”.

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أردني يطلق النار على زوج شقيقته ويرديه قتيلا.. والسبب مفاجئ!.. شاهد الفيديو

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وكشفت مصادر أن “زوجة الضحية كانت على خلاف مع زوجها وغضبت وذهبت إلى منزل أهلها، وبعد تطور النزاع بينهما أقدم شقيقها على قتل نسيبه”.

ونقلت جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير حيث علل سبب الوفاة بالنزيف الدموي الحاد، كما تم القبض على المتهم وتوقيفه مدة أسبوعين في إطار تهمة القتل العمد. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا