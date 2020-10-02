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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت عن أمنية أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحل الخلاف الخليجي .

وقال “الغانم” في اتصال هاتفي مع تلفزيون قطر، الجمعة، إنه كثيراً ما كان يلتقي الأمير الراحل صباحاً ويجده متعباً، فيسأله عن السبب، فيجيبه الأمير أنه لم ينم طوال الليل.

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مرزوق الغانم يكشف سبب عدم قدرة الشيخ صباح الأحمد على النوم طوال الليل وأمنيته قبل الوفاة

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ولدى سؤال “الغانم” للأمير الراحل عن السبب الذي لا يجعل الراحل ينام في الليل يخبره: “كيف أنام وأخواني مختلفين .. وامنيتي في الحياة فقط الصلح قبل ان يتوافني الله”.

وقال رئيس مجلس الأمة إن الأمير الراحل ساهم بشكل كبير في تحجيم الأزمة الخليجية، مشيراً إلى ان المصالحة ستتم لأن “الدم لا يصبح ماءً”.

والثلاثاء، أعلن الديوان الأميري وفاة الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأدى الشيخ نواف الأحمد، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا للراحل.

المصدر: وطن