نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة منى زكى وزوجها الفنان أحمد حلمي، تعود إلى إحدى المهرجانات الفنية الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وبدت النجمة المصرية في الصورة، وهي تستعرض جمالها واناقتها ومفاتنها برفقة زوجها، فيما صدرها عار بالكامل.

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وحظت الإطلالة الجميلة والجريئة للفنانة منى زكي بسيل من الإعجابات والتعليقات والمشاركات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللافت أن السواد الأعظم من التعليقات هي عبارة عن أشكال قلوب وورود ونار، في تأكيد من الجمهور على محبته الغزيرة لنجمته، وعشقه الكبير لها.

View this post on Instagram Advertisements صباح الخير علي اجمل ناس في الدنيا ♥️???? .. تابعوا آية عقيل احسن مغنية ف مصر ???????????? @ayaakilmusic @ayaakilmusic @ayaakilmusic @ayaakilmusic اللي هيتابعها ويقول تم هعمله شير ❤???????? A post shared by Egypt | Celebrity ✪ (@akhbarr_fanx) on Sep 26, 2020 at 4:10am PDT

وكانت قد ظهرت الفنانة منى زكي في جلسة تصوير جديدة مع قرب انتهاء فصل الصيف، عبر حسابها على إنستغرام.

وقالت في تعليق لها على إطلالتها : "نهاية الصيف بملاحظة سعيدة .. أول نظرة من احدث صوري" وأشادت في سياق تعليقها بصديقها مصمم الفستان وفريق التصوير التابع لها.

وكشفت النجمة المصرية، في اطلالتها التي شملت ثلاث صور ، عن صدرها وأجزاء من نصفها الاسفل خلال إستعراضها جمالها ومفاتنها ، بعد أن اختارت فستاناً وردياً جذابا.

وتداول العديد من معجبي ومحبي منى زكي ، على منصات السوشيال ميديا، الصور، لتحصد المزيد من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى حب الجمهور لفنانتهم الجميلة.

وجاءت إطلالة الفنانة زكي بالتزامن مع دخولها في صراع شديد مع زوجها "تايسون" في مسلسلها الجديد " تقاطع طرق" .

وأوشكت النجمة منى زكي على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث لم يتبقى لها سوى 3 أسابيع ويدخل العمل، مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء فى المونتاج.

وعادت منى زكي لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وتعود النجمة المصرية، لدراما رمضان، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.



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