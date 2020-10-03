أمير شاهين يشعل الساحل الشمالي بحفل صاخب .. وحبيبته تراقص النجوم (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

أشعل الفنان أمير شاهين شقيق النجمة المصرية إلهام شاهين، ومنة جاب الله، الساحل الشمالي المصري بحفل صاخب حضره العديد من نجوم الفن، بمناسبة عقد قرانهما ودخولهما القفص الذهبي.

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وجاء حفل زفاف شاهين وجاب الله ، بعد مرور حوالى ثلاثة أسابيع على حفل خطوبتهما الذى أعلن عنه فى الساحل الشمالى وسط عدد من أصدقائهما وعائلتيهما.

وظهرت النجمة إلهام شاهين في مقطع الفيديو الذي بثته بوسى شلبى قبل قليل عبر حسابها بموقع إنستجرام من حفل الزفاف، حيث جلست بجوار شقيقها أمير شاهين فى مراسم كتب الكتاب، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين.

كما ظهرت العروس وهي ترقص مع عدد من النجوم والفنانات الحضور ، وتتلقي التهاني منهم المرة تلو الأخرى.

وكان أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم 11 سبتمبر الماضي، بحضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته إلهام شاهين، وهالة صدقى وهنا شيحة، وذلك على شاطئ البحر بالساحل الشمالى المصري.





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