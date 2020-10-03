نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت الفنانة السورية “كيندا حنا“ والشهيرة بـ سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا، واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الاسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام .

ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها اكدت انها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة)

3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد

سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو)

منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد

ياسمين صبري تتصدر محركات البحث بصورة مسربة بالبكيني الضيق.. شاهد

أمير شاهين يشعل الساحل الشمالي بحفل صاخب .. وحبيبته تراقص النجوم (فيديو وصور)

بعد إصابته بالفيروس.. شاهد ماذا كان يحدث بين ترامب وإيفانكا سراً في الغرف المغلقة

Advertisements

"نوال" تعترف: تعبت من الدعارة وكنت بشتغل مجاملة (شاهد)

"فتاة جدة" تثير الغضب بعد تجولها بحمالة صدر وشورت (فيديو)

مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تثير موجة من الغضب (شاهد)

أصطادته عيون متابعيها.. فهرية أفجان في موقف محرج بعد ظهور هذا الشيء في قميصها (صور)

أرداف الكويتية روان بن حسين تعرضها لموقف محرج.. شاهد

طالبة مصرية: صديقي عاشرني معاشرة الأزواج واجبرني على ممارسة الدعارة (فيديو)

جلست على فخذيه.. بطلة مسلسل “لا تترك يدي” تظهر مع حبيبها في صور حميمية

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

ورفضت كيندا الكشف عن اسم الملياردير وقالت ان الجميع سيتعرف عليه حين يقام العرس.

وكانت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة قد نشرت سابقا صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق.

و ظهرت مؤخرا وهي ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال ابيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة.

وكتبت الفنانة كيندا حنا “نجمة باب الحارة ” تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام