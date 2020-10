سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو)

View this post on Instagram

لما ربنا يريد يتلطّف فيني ويرحمني ويحميني🙏كان ممكن تكون كل شي سيء.. خطر وخوف ووجع ما رح إنساهن.. قدّر ولطف.. الحمد والشكر إلك يا رب. في تصوير واحد من مشاهد مسلسل #هند_خانم @makramelrayess @kinan.iskandarani.official @wardelkhalonset @haddad_marwan @marwagroupofficial @matthew_shoufany