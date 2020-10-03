بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

أطلت الفنانة هنا الزاهد على جمهورها ، بفستان وتسريحة شعر مقتبسة من النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

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ووجهت أردافها وظهرها المكشوف نحو عين الكاميرا مباشرة ، مما أثار إعجاب متابعيها عبر منصة إنستغرام، التي شاركتهم مساء اليوم بهذه الإطلالة الجميلة والجريئة.

وحازت الصورة الجديدة للفنانة المصرية، على تعليقات كثيرة ، جاء بعضها على النحو التالي : "جميلة أوي أوي .. تشبهين مارلين مونرو لولا وشك" ، " شبه مارلين مونرو " ، " إغراء جريئ .

وكانت هنا الزاهد قد خطفت الأنظار إليها أمس بأحدث إطلالاتها والتي جاءت مقتبسة من النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، مشابهة للإطلالة التي شاركت بها قبل قليل، لتثير إعجاب جمهورها عبر السوشال ميديا الذي فاجأها بمطالبتها بتجسيد شخصية الراحلة في عمل درامي.

وظهرت الزاهد عبر صفحتها على "إنستغرام" وهي ترتدي فستانا أحمرا من الحرير بأكمام مكشوفة، كما ارتدت باروكة ذات شعر قصير باللون الأصفر، ووضعت "حسنة" بجانب فمها والتي اشتهرت بها الراحلة مارلين مونرو.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور وانهالت التعليقات عليها فقال بعضهم:"مارلين مونرو العرب..، بتجنني ياهنا ، الإطلالة عليكي قمة الرقي.. ، تشبهي مارلين مونرو كثير، ياريتك تجسديها كثير بتشبيهها..، جميلة جدا ماشاء الله، الشعر القصير رائع عليكي".

أما النجمة مارلين مونرو فقد وُلدت في الأول من يونيو 1926 في لوس أنجيلوس، وماتت بها في 5 أغسطس 1962، وهي ممثلة ومغنية أمريكية. كانت ستتجه في الأصل إلى مهنة عرض الأزياء، إلى أن وجدها هاورد هيوز وأقنعها بأن توقع عقدها الأول مع شركة أفلام فوكس للقرن العشرين في أغسطس 1946.

واستطاعت في بداية الخمسينيات أن تصبح نجمة هوليودية، وشملت نجاحاتها الكبرى أفلام «الرجال يفضلون الشقراوات»، «سنة الحكة السابعة»، وأيضاً «البعض يفضلونها ساخنة»، والذي رشحها لجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة كوميدية في عام 1960.

ورغم تلك الشهرة المهولة، فقد فشلت مونرو في حياتها الشخصية، ولم تحقق لها مهنتها الرضا النفسي. وقد أثارت وفاتها العديد من الاحتمالات والظنون (انتحار، جرعة زائدة من المهدئات، أو اغتيال سياسي)، ما ساهم في تقوية مركزها كرمز ثقافي. وتظل ماريلين مونرو واحدة من أشهر الممثلات، وقد تناولتها الكثير من الوثائقيات وكتب السيرة الذاتية، وتناولت العديد من الأفلام التلفزيونية مسيرة حياتها، مع الكثير من الممثلين الكوميديين كآشلي جود أو بوبي مونتجمري. وقد جسدتها مؤخراً شارلوت سولليفان في مسلسل «آل كينيدي»، وميشيل ويليامز في «أسبوعي مع ماريلين».

كما أن صورتها استُعملت بشكل واسع على أغلفة المجلات، الإعلانات، المنتجات المشتقة كالماكياج، وكذلك السينما في أفلام كـ «Pulp Fiction»، «L.A.»، «Confidential»، وكذلك مسلسل عائلة سمبسون.

وفي 2006، قامت نيكول كيدمان بالأداء الصوتي لشخصية نورما جين في فيلم الرسوم المتحركة «Happy Feet». كما عُرضت في أغان كثيرة مثل «شمعة في الرياح»، «الوداع يا طريق الطوب الأصفر» لإلتون جون، «موضة مادونا»، «بلاك ماريلين» لشيم أو «ماريلين مونرو» لفاريل ويليامز.



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