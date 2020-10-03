انكشفت ملابسها الداخلية أمام عدسات المصورين.. فضيحة مدوية لبطلة مسلسل ابنة السفير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

التقط الصحفيون صورا للنجمة التركية نسليهان أتاغول مع زوجها، النجم قادير دوغلو خلال خروجهما من عرض مسرحي. نسليهان سرقت فلاشات المصورين بالـ«لوك» الذي بدت عليه، حيث كانت ترتدي بنطلون جينز مع «بلوزة» شفافة بشكل كشف ملابسها الداخلية، بينما كان الزوجان في مزاج جيد، ويضحكان طوال وقت التصوير. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: مذيع شهير يهدي فنانة لبنانية ملابس داخلية على الهواء مباشرة.. شاهد بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة) بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة أشرف عبد الباقي يعود بـ"اللوكاندة" (صورة) 3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو) منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد Advertisements ياسمين صبري تتصدر محركات البحث بصورة مسربة بالبكيني الضيق.. شاهد أمير شاهين يشعل الساحل الشمالي بحفل صاخب .. وحبيبته تراقص النجوم (فيديو وصور) بعد إصابته بالفيروس.. شاهد ماذا كان يحدث بين ترامب وإيفانكا سراً في الغرف المغلقة "نوال" تعترف: تعبت من الدعارة وكنت بشتغل مجاملة (شاهد) "فتاة جدة" تثير الغضب بعد تجولها بحمالة صدر وشورت (فيديو) مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تثير موجة من الغضب (شاهد) أصطادته عيون متابعيها.. فهرية أفجان في موقف محرج بعد ظهور هذا الشيء في قميصها (صور) فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة الصحفيون استغلوا الفرصة وسألوا نسليهان: «هل أنتي حامل؟ أو تفكري في الإنجاب؟»، وفي الوقت الذي صدم السؤال الممثلة الشهيرة، أجاب قادير: «لكل شئ وقته ولكن ليس في الوقت الحالي»، وابتسم الثنائي ثم غادرا المكان. يُذكر أن نسليهان أتاغول يُعرض لها حالياً مسلسل «ابنة السفير ».

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