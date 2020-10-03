نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فنان شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم.. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف موقع Daily Beast، عن تفاصيل واقعة اغتصاب قام بها الممثل الأمريكي تيموثي هوتون - 59 سنة، كانت ضحيتها عارضة أزياء سابقة تُدعى سارة جونستون.

وقالت سارة جونستون، إن جريمة الاغتصاب في حقها جاءت منذ أكثر من 30 عامًا، حينما كانت تبلغ من العمر 14 سنة وقتها، مشيرة إلى أن تفاصيل الواقعة جاءت عام 1984، حينما تمت دعوتها وفتاتين أخريين إلى فندق يقيم فيه «هوتون».

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

منى زكي تتعرض لهجوم جسدي عنيف في "الصندوق الأسود" (فيديو)

انكشفت ملابسها الداخلية أمام عدسات المصورين.. فضيحة مدوية لبطلة مسلسل ابنة السفير

لأول مرة.. سوزان نجم الدين تظهر شبه عارية وتثير ضجة واسعة (فيديو)

الخطوط السعودية تزف أسعد خبر لعملاءها في كل مكان

"المرور السري" ينتشر بطرق السعودية لرصد المخالفات.. فيديو

مذيع شهير يهدي فنانة لبنانية ملابس داخلية على الهواء مباشرة.. شاهد

بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة)

Advertisements

بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة

أشرف عبد الباقي يعود بـ"اللوكاندة" (صورة)

3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد

سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو)

منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد

ياسمين صبري تتصدر محركات البحث بصورة مسربة بالبكيني الضيق.. شاهد

أمير شاهين يشعل الساحل الشمالي بحفل صاخب .. وحبيبته تراقص النجوم (فيديو وصور)

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

وأضافت سارة، أن الممثل الأمريكي المُغتصب، شاهدها وبدأ يقترب منها بعد أن تم تقديم المشروبات لها وللفتاتين، ليقوم «هوتون» بعدها بمداعبتها والاقتراب منها، لينتهي الأمر بينهما في غرفة نوم الممثل المغتصب.

وأشارت عارضة الأزياء، أنها حاولت الهروب من الممثل المغتصب، لكنها لم تستطع مقاومته فسيطر عليها وأمطرها بقبلاته، وأوقعها ضحية الاغتصاب.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام