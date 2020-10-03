لأول مرة.. سوزان نجم الدين تظهر شبه عارية وتثير ضجة واسعة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١١ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضجة واسعة بعد ظهورها في مقطع فيديو، بفستان أبيض شفاف من الأعلى وقصير من الأسفل، في أول إطلالة لها من نوعها.

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وبدت الفنانة سوزان نجم الدين (53 سنة)، في اطلالتها الجديدة والجريئة التي كشفت صدرها وبطنها مع ظهرها بالإضافة إلى نصفها الاسفل، وكأنها في سن المراهقة.

واستعرضت الفنانة السورية، عبر الفيديو الذي نشرته في حسابها بتطبيق انستغرام، جسدها ومفاتنها من كافة الاتجاهات ،وختمت الاستعراض بقبلة أرسلتها للجمهور.

وعلقت سوزان نجم الدين، على مقطع الفيديو بتوجيه التحية لمتابعيها بقولها :"مساكن حب وحياة".

المتابعون للنجمة السورية، أشعلوا منصة إنستغرام، بمشاركة الفيديو وبموجة تعليقات جدل، فمنهم من كتب قائلاً : "الفستان لبنت 20 سنة ما يصير تلبسيه" ، "شو هالبس يا عالم" ، "شو عما تعملي بدي ابكي ".

ومنهم من علق بالقول : "طالعة قمر يا روحي" ، "ملكة جمال تطيري العقول" ، "كل ما تكبري تحلي" ، "أجمل وارق امرأة في العالم " ، "عروسة .. والله قمر" ، "ملكة جمال الكون كله".

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين، قد أثارت مؤخراً حالةً من الاستغراب بعد نشرها صورةً لها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام، من إجازتها التي تقضيها على شاطئ البحر في الساحل الشمالي في مصر.

وكان اللافت في تلك الصورة قيام النجمة السورية بالظهور بملابس تكشف عن بطنها، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه جمهورها، إذ وصفوها بالإطلالة الأكثر جرأةً، خاصةً وأنها لطالما ارتدت فساتين وملابس مثيرةً للجدل إلا أن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها عن مساحة كبيرة من بطنها.

كما اتهمها آخرون بقيامها بإجراء تعديلات على الصورة عبر "الفوتوشوب" خصوصاً وأن الأمواج خلفها ظهرت بطريقة غير طبيعية، وراح قسم أخير يشير إلى أنها أخذت لوناً على ما يبدو من شدة جلوسها تحت أشعة الشمس، حيث لاحظوا فرقاً في لون جلدها خصوصاً في منطقة حمالة الصدر والتي ظهرت بلون مختلف عن باقي أجزاء جسدها.

هذا وكانت الفنانة السورية، قد شاركت المنتج محمد فوزي احتفاله بعيد ميلاده بالساحل الشمالي، بحضور زوجته الفنانة وفاء عامر وبعض الفنانين، وكذلك الإعلامية بوسي شلبي.

وأطلت سوزان نجم الدين باللباس ذاته الذي ارتدته في الصورة السابقة التي نشرتها وكانت محل جدل.

يُذكر أن سوزان نجم الدين خاضت الموسم الرمضاني قبل الماضي، بمسلسل "ابن أصول" بطولتها مع حمادة هلال، ‏وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎



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