منى زكي تتعرض لهجوم جسدي عنيف في "الصندوق الأسود" (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٩ صباحاً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

تنتظر النجمة المصرية منى زكي طرح فيلمها الجديد "الصندوق الإسود" فى دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ القائمون على الفيلم عمليات الدعاية له على مواقع السوشيال ميديا، سواء بطرح البرومو الأول الذى كشف عن طبيعة الأحداث أو الأفيش الذي تصدرته بطلة العمل منى زكي وظهرت فيه وقد غلف نظرتها المتوجسة شعور بالخوف، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي عنيف.

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الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، وتدور الأحداث حول "ياسمين"، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، تحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة.

ويعيد "الصندوق الإسود" منى زكي إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات ويكسر سوء الحظ الذى لازمها على مدار تلك السنوات وجعلها تغيب عن المشاركة فى أى أفلام حيث كان آخر أعمالها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وميرفت أمين وصلاح عبد الله ، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وتم عرضه عام 2016 ومنذ هذا الفيلم ومنى بعيدة عن الأعمال الفنية.

وارتبطت الفنانة منى زكي بأكثر من مشروع سينمائى خلال السنوات الماضية ولكن لم تكتمل هذه المشروعات، حيث كانت قد تعاقدت على بطولة فيلم بعنوان "3 شهور" عام 2017 مع أحمد السقا وإخراج محمد سامي ولكن الفيلم توقف بعد تصوير يومين وتم الغائه تماماً.

وبعدها تلقت منى عرضاً لمشاركة السقا مرة أخرى فى فيلم جديد بعنوان "ترانيم ابليس" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته مصطفى شعبان وبالفعل ووافقت منى زكي ولكن الفيلم تعرض لسلسلة من تأجيلات التصوير وتوقف.

وكانت قد بدأت النجمة المصرية ، بتصوير فيلم بعنوان "العنكبوت" العام الماضى مع أحمد السقا أيضاً وتم تصوير معظم احداثه إلا انه توقف بعد ذلك بسبب انغشال ابطاله بمسلسلاتهم الرمضانية وبعد ذلك استمر التوقف بسبب كورونا رغم أن المتبقى فيه مشاهد معدودة ليكون الفيلم على موعد مع اطلاقه فى السينمات العام المقبل، ليكون "الصندوق الاسود" هو الذي كسر سوء حظ منى زكي فى السينما ويعيدها إليها بعد غياب أربع سنوات.



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