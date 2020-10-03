نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رد قاتل من تيم حسن على متابعة سألته سؤالا غريبا عن زوجته.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تفاجأ الفنان السوري تيم حسن بسؤال غير متوقع من إحدى متابعاته يخص زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني وأبنائه.

وقالت المتابعة لتيم الحسن: "ليش ما تنزل صور إلك ويا عيلتك كتير .. أولادك .. مرتك .. أكو سبب معين ؟ .. الله يوفقك رد .. والله تعبت.. والله أنا فاتحة التويتر كله علمودك".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"ياسمين صبري" تستعرض موهبتها الرياضية وترفع رجليها للاعلى بطريقة ساخنة ومثيرة.. (شاهد)

فنان شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم.. صور

منى زكي تتعرض لهجوم جسدي عنيف في "الصندوق الأسود" (فيديو)

انكشفت ملابسها الداخلية أمام عدسات المصورين.. فضيحة مدوية لبطلة مسلسل ابنة السفير

لأول مرة.. سوزان نجم الدين تظهر شبه عارية وتثير ضجة واسعة (فيديو)

الخطوط السعودية تزف أسعد خبر لعملاءها في كل مكان

"المرور السري" ينتشر بطرق السعودية لرصد المخالفات.. فيديو

مذيع شهير يهدي فنانة لبنانية ملابس داخلية على الهواء مباشرة.. شاهد

بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة)

Advertisements

بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة

أشرف عبد الباقي يعود بـ"اللوكاندة" (صورة)

3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد

سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو)

منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد

فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة

لكن رد تيم الحسن جاء صادما ومقتضبا .. حيث قال لها: أنا حر ولا لا؟

وقبل ايام، نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه في "إنستغرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة أم بي سي"mbc"، وعدد من المحطات الفضائية.

وكما بات معلومًا أن البطلة التي ستقف أمام تيم في هذا الموسم هي الفنانة السورية ديما قندلفت، بالاضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

وأقام تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في "تويتر" بسبب غيابه الطويل عنهم، حيث كان وعدهم بلقاء إلكتروني ونفذ وعده، تيم حاول الرد على جميع الأسئلة التي وجهها المحبون له، ومن خلال إجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر، كما وصف مشاركة عادل كرم في مسلسل "الهيبة الردّ" معه بالرائعة.

وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: "بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ ل ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر و عمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟". وعن قول إحدى المتابعات له بأنها تحبه بأدواره القديمة، قال تيم: "لكل من الناس دور يحبه ، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد ، الطمع ضر مانفع".

كما وجه تيم تحية إلى الشعب التونسي حيث نشر صورة لكاسة شاي علق عليها: "تحية خاصة للتوانسة الحبايب هي كاسة شاي من تونس اثناء تصوير نص يوم تصويري".

كما تلقى تيم عددا من الفيديوهات المضحكة والفكاهية قام بارسالها جمهوره له كي يردّ عليهم، فما كان من تيم إلا أن استجاب لأكبر عدد ممكن من محبيه. وختم تيم الدردشة مع محبيه، قائلا: "الى اللقاء اتشرفت بالجميع شكرا على كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق تحياتي للجميع".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام