نشكركم على قرائتكم خبر بمواصفات جبارة وقدرات فاقت المألوف.. تويوتا هايلكس 2021 تصل الأسواق اليمنية.. (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وصلت سيارة تويوتا هايلوكس Adventure 2021 إلى الأسواق اليمنية قبل أيام بقوة وقدرات فاقت المألوف.

وعرضت صفحات عدد من معارض السيارات بصنعاء على "فيسبوك" صوراً لأحدث نسخة من هايلوكس تويوتا أدفنشر التي تتوفر فيها العديد من المزايا الحديثة.

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وبحسب موقع الشركة، تتسم هايلكس أدفنشر بإطلالة رياضية تشمل شبك أمامي ثلاثي الأبعاد مصمم خصيصاً ويحمل طابع المغامرت المشوقة، ومصد أمامي جريء يعزز حضورها الطاغي على الطرقات، إضافة إلى لوح انزلاق سميك، وامتداد عريض للأقواس يناسب الإطارات والعجلات كبيرة الحجم قياس 18 بوصة.

كما تميزت بتصميم فريد لمقابض الأبواب والباب الخلفي، لتضمن هذه المواصفات انطلاقة لا مثيل لها والاستمتاع إلى أقصى حد بالمغامرات على كافة الطرق والتضاريس.​

وجهرت هايلكس أدفنشر محرك أثبت فعالية كبيرة يتألف من 6 أسطوانات على شكل حرف Vبسعة 4.0 لتر، ينتج عنه قوة تبلغ 235 حصاناً عند 5,600 دورة في الدقيقة، وعزم قدره 38.3 كغ- متر عند 4,400 دورة في الدقيقة. وبفضل ناقل حركة أتوماتيكي ونظام دفع رباعي قابل للتحويل وسرعة أتوماتيكية بست سرعات.

وركزت تويوتا وفق موقعها الاكتروني أثناء عملية تطوير المركبة على نظام التعليق الجديد، الذي يعزز الراحة أثناء القيادة والتحكم الدقيق بالسيارة وتم تزويدها بممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة، ونظام تعليق محسن مع نوابض صفائحية، وبطانات جديدة، وكذلك أحدث جيل من نظام التحكم بثبات المركبة، بما يضمن للسيارة ديناميكيات رائدة في فئتها على جميع التضاريس وفي كافة ظروف القيادة.