زوج هيفاء وهبي يخونها مع صديقتها المقربة فكيف أنتقمت منه في غرفة النوم.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )
حظي مشهد خيانة الفنانة هيفاء وهبي التي تجسد شخصیة “رانیا”، من زوجها الممثل معتصم النهار الذي يؤدي شخصية “راغب”، في مسلسل “أسود فاتح”، مع صدیقتھا المقربة الإعلامیة نجلاء (روجینا)، بتفاعل كبیر بین المشاهدین.
واعتبر متابعون مشھد “الخیانة” من بین المشاهد القویّة في الحلقة الأولى من “أسود فاتح”. وسط تساؤلات عدة من جانب المتابعین عن كیفیة انتقام “رانیا” من زوجھا في الحلقات القادمة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
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وشاركت هیفاء وهبي المشھد مع متابعیھا في حسابھا على إنستغرام.
وتظهر هيفاء وهبي وهي تقوم بتجمیع حقیبة ملابسھا لمغادرة المنزل وسط محاولات من جانب معتصم النھار لتبریر الأمر وسط صمت تام من جانب هيفاء التي كتمت غیظھا.
وعندما حاول معتصم النهار اعتراض طریق هیفاء وهبي لعدم مغادرة المنزل أبعدته عن طریقه. لكنه أصر أن تسمعه فاضطرت إلى لكمه على وجھه ثم غادرت منزلھا.
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عصبت #هيفاء 😆 @Reema_halab ⚡️💉🧪ريما حلب أخصائية البشرة والتجميل والعلاج بالليزر والبدائل الجراحية و نحت القوام بدون جراحة. شد الوجه و رفع الوجنات و تحديد عظمة الفك و التخلص من الذقن المزدوجة⚜️ جلدية - ليزر - عناية بالبشرة - بدائل جراحية معتمدة. للإستفسار و الحجز: 66766178 65771736 66185915 @Reema_halab @Reema_halab
A post shared by |❥ᵛ͢ᵎᵖ دكتوره بزه ضحك (@q8_xp) on Sep 29, 2020 at 6:10am PDT
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