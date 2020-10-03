بعد التعرض لعائلته.. النجم "تيم حسن" يستعد للرد (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

شوّقت شركة "صباح إخوان"، للمنتج اللبناني صادق الصباج، المتابعين للجزء الرابع من مسلسل "​الهيبة​"، بعنوان "​الهيبة الرد​"، وذلك من خلال البرومو الدعائي الأول للجزء الرابع، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت صفحة الشركة على البرومو الدعائي الأول، قائلة: "الإعلان الترويجي الأول لمسلسل الهيبة الرد". وبعد التعرض لعائلته، كيف سيكون ردّ جبل شيخ الجبل، الذي يجسد شخصيته الممثل السوري ​تيم حسن​، وهل حان وقت الانتقام؟

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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الجزء الرابع من المسلسل من بطولة تيم حسن، منى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

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