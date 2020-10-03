بمشهد مثير من سرير النوم.. نسرين طافش تحقق أرقام قياسية بعدد المشاهدات (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

شاركت الفنانة “نسرين طافش” مقطع مصور جديد لها عند خلودها إلى النوم، أثارت به إعجاب المتابعين.

وعبر تطبيق إنستغرام الذي رصدته دراما تريند ظهرت طافش وهي ترتدي لباس النوم مستلقية على ظهرها.

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كما رافقها في المقطع المصور قططها الصغيرة الخاصة بها وقامت بمداعبتهما بشكل لطيف للغاية.

وأرفقت طافش المقطع المصور بتعليق تحدثت فيها عن السعادة التي من الممكن تحققيها بإرادة الشخص نفسه.

قائلة “آخر خمس دقائق قبل نومك تحدد مزاجك عندما تصحو في اليوم التالي .. احصي الأشياء الجميلة التي مررت بها خلال هذا اليوم”.

وتابعت “كل ما تفكر به قبل النوم سيطهى على نار هادئة اثناء نومك لينضج عند استيقاظك تصبحون على حب Bedtime cuddling تغنيج قبل النوم .. شمسي و قمري فندي و غوتشي”.

المتابعين قالوا بأن نسرين طافش دائماً ما تظهر برفقة قططها وهي لي قمة السعادة التي من الممكن أنها تستمدها منهم وفق ما ظهر في المقطع الذي حصد إعجاب قرابة نصف مليون متابع.

وتغزلوا بجمالها الفتّان خاصة وأنها لم تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها، ما جعلها تظهر على طبيعتها.

الجدير بالذكر أن نسرين طافش تشارك بشخصية سارة في مسلسل “الوجه الآخر” الذي يعرض حالياً محققاً نجاحاً لافتاً.





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