نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشاهد مثيرة لصاحبة الأرداف الممتلئة "هيا مرعشلي" تشعل السوشيال ميديا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الممثلة السورية الشابة هيا مرعشلي عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، صورًا لها بإطلالة جريئة أشعلت مواقع التواصل.

وبدت “مرعشلي” بإطلالة أنيقة تبرز أنوثتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بكتف واحد، باللون الأسود منقط بالأبيض، أبرز صدرها وأردافها.

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وتغزل الجمهور بمفاتن وجمال الفنانة السورية وعلق أحدهم بالقول "صاروخ" فيما انتقدها آخرون على اطلالتها الجريئة.

والفنانة هيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات.





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