نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. هبة نور تتعمد إظهار أجزاء حساسة من جسدها وتبهر الجمهور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٨ مساءً (دوت الخليج)

شاركت النجمة هبة نور جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور خلال تواجدها في موقع تصوير مسلسل "نسونجي بالحلال"، حيث اطلت بأنوثة اثارت اعجاب المتابعين.

وحرصت الممثلة السورية على عدم الظهور بملابس شخصية "جوري" التي تجسدها في بطولة العمل الكوميدي، فظهرت بملابسها اليومية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعد ظهورها في أحضان السيد.. هبة نور تطل على الجمهور بشورت قصير للغاية (شاهد)

في أجرأ اطلالة.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بالبكيني الضيق والقصير (صورة)

فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش

شاهد.. ثوان معدودة تحسم مصير سعودي (فيديو)

بعد كشفها أردافها وصدرها.. غادة عادل تخطف الأنظار بإطلالة حديثة برفقة إبنها (صور)

نسرين جواد تهدد بنشر صور وفيديوهات جنسية (شاهد)

نجمة “مودرن فاميلي” أعلى الممثلات أجرا في العالم

أهداها طائرة خاصة.. هذا ما لا تعرفه عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعد تزوجها بملياردير سعودي (صور)

مشاهد مثيرة لصاحبة الأرداف الممتلئة "هيا مرعشلي" تشعل السوشيال ميديا

زوجة "ميسي" تدخل المنافسة مع جوروجينا حبيبة "رونالدو" وتستعرض صدرها البارز وأفخاذها الناعمة.. (شاهد)

بمشهد مثير من سرير النوم.. نسرين طافش تحقق أرقام قياسية بعدد المشاهدات (فيديو)

زوج هيفاء وهبي يخونها مع صديقتها المقربة فكيف أنتقمت منه في غرفة النوم.. (شاهد)

ممثلة تركية شهيرة ترقص على أغنية "محمد رمضان " يا حبيبي بطريقة مثيرة.. (فيديو)

لعشاق "قيامة عثمان".. حسم موعد انطلاق الجزء الثاني وأرطغرل يعود بقوة (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وتحدثت في تصريحات إعلامية عن بعض تفاصيل خطتها مع "ضرتها" من ادداء النجمة نادين الراسي في مسلسل "نسونجي بالحلال" في وجه امرأة ثالثة تدخل حياتهما من باب إعجاب زوجهما النجم زياد برجي.

وقالت: "سنرى في الحلقات اذا كانتا ستتفقان ضد المرأة الثالثة ام لا".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام