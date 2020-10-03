بملابس مكشوفة.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها في البحر (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٤ مساءً (خاص / دوت الخليج )

أحتفلت الفنانة أنغام ، بعيد ميلاد إبنها الأكبر "عمر" على البحر ، وظهرت في مجموعة صور وهي برفقة المحتفى به .

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الصور نشرتها أنغام على حسابها بمنصة إنستغرم، قبل قليل ، بدت في الأولى منها، وهي في أحضان ابنها من زوجها الأولى رجل الأعمال مجدي عارف، وفي الثانية بدت ممسكة بيده وهما يقتربان من أمواج البحر، أما في الثالثة فظهرت ممسكة بيد ابنها وهما حافيا الأقدم ويهمان بالولوج إلى داخل البحر.

واختارت الفنانة أنغام ، لإطلالتها الخاصة بالاحتفال بعيد ميلاد إبنها، فستاناً قصيراً مكشوف الساقين والفخذين بالكامل مع الصدر والظهر.

وعلقت على الإطلالة مخاطبةً إبنها: "يوم 3 أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية في حياتي لما شرفت حياتي وروحي .. كل سنة وانت طيب يا نور عيني عمر".

وشارك الكثير من متابعي النجمة أنغام، افراحها بعيد ميلاد إبنها، من خلال تعليقات كثيفة معبرة عن سعادتهم وتهانيهم بهذه المناسبة ، ومتمنين لها ولعمر دوام الصحة والعافية والسعادة .

وكان آخر أعمال الفنانة أنغام ألبوم خليجي، تعاونت فيه مع الملحن "سهم"، وعدد من الشعراء البارزين في مقدمتهم بدر بن عبدالمحسن، وعبدالرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، والجادل، وقوس.

وغنت النجمة أنغام، في الألبوم مجموعة من الأغنيات منها "غريب، وآخر لقاء، وبعض الخطأ، ولا تستغرب، وأدور، وابطي علي، وتسلم يدينه، وطاولة، وألف آسف، وثلاثة حروف"، بالتعاون مع الموزعين الموسيقيين: "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشار سلطان".

أنغام، اسمها الكامل أنغام محمد علي سليمان، وهي مغنية مصرية، والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم .

ولدت بمدينة الإسكندرية في 19 يناير 1972 ، وتزوجت في المرة الأولى برجل الأعمال مجدي عارف ، واستمر زواجهما لعام وأحد (1999 - 2000) بعد أن أنجبت منه ابنهما "عمر" ، وفي المرة الثانية تزوجت فهد محمد الشلبي وأنجبت منه ابنهما " عبد الرحمن" ، واستمر زواجهما لنحو أربع سنوات (2008 - 2004)، أما المرة الثالثة فتزوجت بالفنان أحمد عز، وأنجبا ولدا أسماه "عز زين) واستمر زواجهما لنحو عامين (2011 - 2012).



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