هل تعاني من حب الشباب؟ .. توقف عن هذا الطعام الشائع فوراً!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يشكل حب الشباب مصدر إزعاج يومي دائماً، حيث يظهر على سطح جلد الوجه الرقبة، الصدر، الظهر والكتفين. فهذه هي المناطق الجلدية التي تحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنيّة الفعّالة

ويقول خبراء الصحة إن الأشخاص الذين يعانون ظهور حب الشباب على جلدهم، يحتاجون إلى التقيد بعدد من النصائح حتى يتفادوا بروز وتفاقم الحبيبات الدهنية.

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وينصح الخبراء من يصابون بحب الشباب بأن يواظبوا على تغيير غطاء الوسادة، من أجل تفادي بروز حب الشباب، لكن الوقاية لا تقتصر على النظافة الشخصية ولا على ترك بعض الأطعمة التي يشاع أنها تزيد حب الشباب.

وبحسب موقع “شيفايندس”، فإن الوقاية من حب الشباب أو الإبقاء عليه غير بارز فوق الجلد، يتطلب الابتعاد عن غذاء صحي نتناوله جميعا وهو الأرز الأبيض.

ويعد الأرز الأبيض مادة مغذية وغنية بالكاربوهيدرات، لكنه غير مناسب لمن يعانون حب الشباب، وبما أن الأرز غني بهذه الكربوهيدرات المصفاة، فإنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا الأمر يزيد من الالتهاب وبروز حب الشباب.

ويوضح الخبراء أن تأثير الكربوهيدرات المصفاة لا يقل ضررا عن الأطعمة الأخرى المشبعة بالسكر، وتبعا لذلك، يحتاج الشخص الذي يعاني حب الشباب إلى أن يعوض الأرز الأبيض بحبوب تضم نسبة أعلى من الألياف مثل الأرز البني والكينوا و”الفارو”.

المصدر: موقع شيفايندس