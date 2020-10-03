نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ردًا على "إنفصالها عن زوجها".. ديما بياعة تعلق على صورته: "تفوووو" (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٥ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

أثارت الفنانة ديما بياعة تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي واستغرابهم بعدما تداولت مجموعة صفحات وحسابات مهتمة بالشأن الفني خبر وجود خلاف بينها وزوجها أحمد الحلو، نتيجة لصورة نشرها الأخير عبر حسابه على موقع إنستغرام.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"لي لي" أحمد حلمي تغني وترقص بحركات مثيرة من داخل غرفة نومها.. فيديو

تامر حسني يغني لمنة شلبي.. ومطالبة واسعة بعودتهما مجددًا (فيديو)

شاهد.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على أنباء طلاقها من أبو هشيمة (صور)

بملابس مكشوفة.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها في البحر (صور)

بعد يومين من دفن أمير الكويت.. الفنانة شمس تظهر بالملابس الداخلية وتثير غضب الجماهير

دنيا بطمة تشعل الأجواء بفستان قصير يبرز مفاتنها وحملها (صور)

ياسمين صبري وأبو هشيمة يعلقان على شائعات انفصالهما (شاهد)

شاهد.. هبة نور تتعمد إظهار أجزاء حساسة من جسدها وتبهر الجمهور

بعد ظهورها في أحضان السيد.. هبة نور تطل على الجمهور بشورت قصير للغاية (شاهد)

في أجرأ اطلالة.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بالبكيني الضيق والقصير (صورة)

فضيحة جنسية مدوية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش

Advertisements

شاهد.. ثوان معدودة تحسم مصير سعودي (فيديو)

بعد كشفها أردافها وصدرها.. غادة عادل تخطف الأنظار بإطلالة حديثة برفقة إبنها (صور)

نسرين جواد تهدد بنشر صور وفيديوهات جنسية (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وفي التفاصيل، فإن أحمد الحلو نشر صورة تجمعه مع صديق وصديقة له، لتعلّق عليها بياعة بـ "تفوو"، لكن فيما بعد حذف الحلو هذه الصورة، وهذا ما جعل متابعون يتكهنون أن الفنانة وزوجها يعيشان حاليا علاقة متزعزعة، وغير مستقرة، على خلاف ما يظهران عليه من حب كبير.

وذهب البعض للحديث عن انفصال الفنانة وزوجها بعد حذف ديما بياعة كافة صورها التي تجمعهما معه ، من حسابها على "إنستغرام"، ثم قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض.

ووضعت بعدها الفنانة السورية أغنية من خلال خاصية الـ "ستوري" تعبر عن الهجرة والفراق، فيما نشر زوجها صورة له في المسبح انهالت عليها التعليقات التي تتهمه بأنه انفصل عن بياعة.

فعلّق أحدهم: "شو عامل لديما لك والله حرام عليكم ارحموها لهل مرا بقا"، وقال آخر: "هي غلطة بحقو وكتبتلو تفو بس لان نزل صورة مع رفقاتو، في زوجة محترمة تكتب هيك لزوجها"، إلا أن متابعين آخرين دافعوا عن علاقة بياعة وزوجها قائلين إنه مجرد خلاف عادي يحدث بين أي زوجين وأن أخبار انفصالهما عن بعضهما مجرد شائعات، بينما لم يتحدث أي منهما بوضوح عن أي خلاف بينهما، أو يوضحا ما حصل.

الجدير بالذكر أن أحمد الحلو هو الزوج الثاني للفنانة بياعة بعد النجم تيم حسن الذي انفصلت عنه بعد علاقة دامت حوالي 10 أعوام، حيث أنجبت منه ولدين "ورد وفهد"، لتعلن في نهاية العام 2012 عن ارتباطها برجل الأعمال المغربي "أحمد الحلو".

وعادة ما تنشر النجمة السورية ، صورا حميمية مع زوجها تبيّن مدى حبهما لبعضهما؛ إذ تلقت العديد من الانتقادات على تلك الصور، وعلّقت على هذه الانتقادات التي طالتها أنها لا ترى في صورهما ما هو معيب، لكن على العالم العربي أن يكون أكثر تحررا، على اعتبار أنه من الطبيعي أن تُقبّل المرأة زوجها أو تحتضنه، قائلة "وإذا يعني اعتبروا فيلم مصري قديم".

وكشفت ديما بياعة عن علاقة زوجها "أحمد الحلو" بولديها "ورد وفهد" من زوجها السابق الفنان تيم حسن، مشيرة في أكثر من تصريح صحافي لها إلى أن علاقتهم جميلة بشكل يفوق الوصف، وأن أحمد يعاملهما مثل والدهما وصديقهما، وولداها يحبانه كثيرا فهو تعرف عليهما وشارك في تربيتهما عندما كانا طفلين.

وعلى الصعيد المهني يشار إلى أن الفنانة ديما بياعة شاركت في العام الفائت 2019 من خلال مسلسل "سلاسل ذهب" من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد النحاس، إنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني، تمثيل نخبة من نجوم الدراما السورية.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام