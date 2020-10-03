نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تامر حسني يغني لمنة شلبي.. ومطالبة واسعة بعودتهما مجددًا (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

وثق مقاطع فيديو، الفنان تامر حسني ، وهو يؤدي أغنية "يا أنا يا مفيش" ، والفنانة منة شلبي ترقص على الأغنية المأخوذة من فيلم "نور عيني " الذي شاركا بطولته سويًا قبل سنوات .

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مقطع الفيديو التقط أمس في حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين، وظهرت شلبي وهي ترقص على الأغنية بحماسة وسعادة، فيما لفتت إطلالتها أنظار الجمهور؛ فالبعض رأى أنها مناسبة للحفل فيما قال آخرون إنها بالغت في بساطة الإطلالة خاصة في تسريحة شعرها، ومن أبرز التعليقات كانت: "منة شلبي فاهمة البساطة غلط".

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فيما استذكر الجمهور الفيلم الذي جمع تامر حسني ومنة شلبي ، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وطالبهما بتكرار التجربة مرة أخرى، واشار الجمهور إلى أنهما كانا ثنائيا مميزا.

View this post on Instagram بعد مرور عشر سنوات على فيلمهم .. تامر حسني يغني #يا_انا_يا_مفيش لمنه شلبي ???? . . . . . . . . . . #Egypt #Egyptcelebrity #عمرو_دياب #تامر_حسني #هنا_الزاهد #دنيا_سمير_غانم #انغام #شيرين #اليسا #نانسي_عجرم #احمد_عز #مصر #المغرب #السعوديه #لبنان #حماقي #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #امير_كرارة A post shared by EGYPT | CELEBRITY (@egypt.celebrity) on Oct 2, 2020 at 6:37pm PDT

يُشار إلى أن فيلم نور عيني تم عرضه في عام 2010، وشارك في بطولته عمرو يوسف، منة فضالي، عبير صبري.

وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي حول أحمد (تامر حسني) وطارق (عمرو يوسف) الصديقين منذ الطفولة ولم يفترقا، يعمل أحمد بعد تخرجه مطربا فى بعض الفرق المسرحية، ولكنه لم يحقق ذاته، بينما تخرج طارق من كلية الطب، وكان دائما الأول.

يسافر طارق للخارج لاستكمال تعليمه، ليصبح معالجا نفسيا، بينما عاش أحمد مع أخيه إسلام بعد وفاة والديهما، واشترك فى فرقة مسرحية غنائية، واتخذ اسم نور المصري اسماً فنيا، وتعرف على سارة (منة شلبي) التي تشارك بوضع موسيقى المسرحية.

كانت سارة قد تعرضت لحادث سيارة، نتج عنه فقدها للبصر، وتعيش مع أختها شهد (عبير صبرى). تنامت العلاقة بين نور وسارة، وأصبحت حبا حقيقيا.

وتواجه علاقتهما العديد من المشاكل التي تتسبب بابتعادهما عن بعضهما وسفر سارة للعلاج في دولة أوروبية ليكون الطبيب طارق صديق أحمد الذي يقع في حب سارة، إلا أنه في النهاية تعود سارة إلى أحمد وينتصر حبهما.



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