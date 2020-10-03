نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر توضيح عاجل من ديما بياعة بشأن تعليقها المسيء لزوجها وانفصالهما (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٥ مساءً (خاص / دوت الخليج )

نفت النجمة السورية ديما بياعة، صحة ما تتداوله المواقع الأخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تعليقها المسيء على صورة أحمد الحلو ، التي شارك بها متابعيه على حسابه بموقع إنستغرام.

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ردًا على "إنفصالها عن زوجها".. ديما بياعة تعلق على صورته: "تفوووو" (صور)

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وأكدت ديما بياعة أن تعليقها المسيء كان ردا على تعليق أحد الأشخاص الذي وضع تعليق مسيء يمس بها شخصيا مما دفع بها للرد عليه بنفس طريقته.

وقالت في سياق توضيحها الذي نشرته قبل قليل على خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام، أن أحد المواقع الاخبارية قام بتعديل تعليقها ليظهر وكأنها قصدت به أحمد الحلو . مضيفة أنها حذفت تعليقها بعد وقت قصير من نشره.

وفيما يتعلق بالاغنية التي نشرتها على خاصية الاستوري في حسابها بتطبيق انستغرام، التي تتحدث عن هجر الحبيب، أفادت بأنها تعود إلى وقت سابق من نشرها التعليق .

وبالنسبة لأنفصالها عن زوجها أحمد الحلو، قالت إن الأنباء المتداولة مجرد بهارات . داعية الصحفيين والناشطين إلى عدم تداول أي شيء حول هذا الموضوع إلا إذا كان مصدره هي أو الحلو.

وكانت مواقع اخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد ذكرت اليوم أن الفنانة ديما بياعة اثارت تساؤلات واستغراب الجمهور، بعد تداول تعليقها المسيء على صورة نشرها زوجها أحمد الحلو عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وقالت ان الحلو نشر صورة تجمعه مع صديق وصديقة له، فعلّقت عليها الفنانة بياعة بـ "تفوو"، لكن فيما بعد حذف الحلو هذه الصورة، وهذا ما جعل متابعون يتكهنون أن الفنانة وزوجها يعيشان حاليا علاقة متزعزعة، وغير مستقرة، على خلاف ما يظهران عليه من حب كبير.

وذهب البعض للحديث عن انفصال ديما بياعة وزوجها بعد حذفها كافة صورها التي تجمعهما معه، من حسابها على "إنستغرام"، ثم قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض.

ووضعت بعدها الفنانة السورية أغنية من خلال خاصية الـ "ستوري" تعبر عن الهجرة والفراق، فيما نشر زوجها صورة له في المسبح انهالت عليها التعليقات التي تتهمه بأنه انفصل عن بياعة.

فعلّق أحدهم: "شو عامل لديما لك والله حرام عليكم ارحموها لهل مرا بقا"، وقال آخر: "هي غلطة بحقو وكتبتلو تفو بس لان نزل صورة مع رفقاتو، في زوجة محترمة تكتب هيك لزوجها"، إلا أن متابعين آخرين دافعوا عن علاقة بياعة وزوجها قائلين إنه مجرد خلاف عادي يحدث بين أي زوجين وأن أخبار انفصالهما عن بعضهما مجرد شائعات، بينما لم يتحدث أي منهما بوضوح عن أي خلاف بينهما، أو يوضحا ما حصل.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو هو الزوج الثاني للفنانة بياعة بعد النجم تيم حسن الذي انفصلت عنه بعد علاقة دامت حوالي 10 أعوام، حيث أنجبت منه ولدين "ورد وفهد"، لتعلن في نهاية العام 2012 عن ارتباطها ب"أحمد الحلو".

وكشفت النجمة السورية في تصريحات صحفية عديدة ، عن علاقة زوجها "أحمد الحلو" بولديها "ورد وفهد" من زوجها السابق الفنان تيم حسن، مشيرة إلى أن علاقتهم جميلة بشكل يفوق الوصف، وأن أحمد يعاملهما مثل والدهما وصديقهما، وأنهما يحبانه كثيرا فهو تعرف عليهما وشارك في تربيتهما عندما كانا طفلين.

وعلى الصعيد المهني يشار إلى أن الفنانة ديما بياعة شاركت العام الفائت ، من خلال مسلسلها "سلاسل ذهب" من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد النحاس.





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