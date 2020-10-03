بعد الرولز رويس.. أبو هشيمة يهدي ياسمين صبري طائرة خاصة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٧ مساءً (دوت الخليج - خاص)

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها اليوم صورة من على متن طائرة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الخاصة. وظهرت ياسمين صبري في الصورة التي نشرتها على "انستجرام" وهي تحتسي كوب من القهوة على متن الطائرة وعلقت عليها بالقول "صباح الخير". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بالأدلة القاطعة.. إنفصال ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو رسمياً (شاهد) توضيح عاجل من ديما بياعة بشأن تعليقها المسيء لزوجها وانفصالهما (صور) شاهد.. الموهبة الصغيرة حلا الترك كيف أصبحت تضج أنوثة صاخبة وجمالاً ساحرا "لي لي" أحمد حلمي تغني وترقص بحركات مثيرة من داخل غرفة نومها.. فيديو تامر حسني يغني لمنة شلبي.. ومطالبة واسعة بعودتهما مجددًا (فيديو) ردًا على "إنفصالها عن زوجها".. ديما بياعة تعلق على صورته: "تفوووو" (صور) شاهد.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على أنباء طلاقها من أبو هشيمة (صور) بملابس مكشوفة.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها في البحر (صور) بعد يومين من دفن أمير الكويت.. الفنانة شمس تظهر بالملابس الداخلية وتثير غضب الجماهير دنيا بطمة تشعل الأجواء بفستان قصير يبرز مفاتنها وحملها (صور) ياسمين صبري وأبو هشيمة يعلقان على شائعات انفصالهما (شاهد) شاهد.. هبة نور تتعمد إظهار أجزاء حساسة من جسدها وتبهر الجمهور بعد ظهورها في أحضان السيد.. هبة نور تطل على الجمهور بشورت قصير للغاية (شاهد) في أجرأ اطلالة.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بالبكيني الضيق والقصير (صورة) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وعلق متابع ساخراً "طمنيني أبو هشمية عم بيضحك منيح" فيما قال آخر "أهداها طائرة خاصة بعد الرولز رويس"ز وكانت الفنانة ياسمين صبري شاركت أمس جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة تجمعها بأبو هشيمة ظهرا فيها بملابس رسمية أنيقة باللون الكحلي، مصحوبة بعدد من القلوب. Advertisements View this post on Instagram Good morning 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 3, 2020 at 3:06am PDT View this post on Instagram Good morning 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 3, 2020 at 3:06am PDT View this post on Instagram Good morning 🌸 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 3, 2020 at 3:06am PDT A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 3, 2020 at 3:06am PDT

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