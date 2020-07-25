العراق يتسلم معسكر بسماية من القوات الإسبانية

تسلمت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، الموقع الذى كانت تشغله القوات الإسبانية العاملة ضمن التحالف الدولى فى قاعدة بسماية، حسبما أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق.





ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى، إن "تسليم موقع القوات الإسبانية ضمن التحالف الدولى فى معسكر بسماية ـ جنوب شرقى بغداد ـ جاء وفق جدول زمنى تم إعداده بين الحكومة وقيادة التحالف".

كما أشار اللواء الخفاجى إلى أن "معسكر بسماية هو الموقع السابع الذى تم تسليمه من التحالف الدولى إلى العراق"، موضحًا أن "القوات الإسبانية التى كانت تشغل هذا الموقع تولت مسؤولية تدريب القوات الأمنية العراقية"، وأن "هذه القوات ستغادر العراق بعد أن أنهت مهامها".

ولفت المسؤول العراقى إلى أن "هناك مواقع أخرى سيتم تسليمها إلى القوات الأمنية العراقية من قيادة التحالف الدولى".

Advertisements

ومن جانبه، قال نائب قائد قوة المهام المشتركة فى التحالف الدولى، اللواء جبرالد ستريكلاند، إن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" سلمت موقعها فى معسكر بسماية إلى قوات الأمن العراقية بفضل النجاحات التى حققتها قوات الأمن العراقية فى الحملة ضد داعش".

وأشار فى بيانه إلى أنه "تم التخطيط لهذه التحركات العسكرية منذ فترة طويلة بالتنسيق مع حكومة العراق"، موضحًا أنه كان للقوات الإسبانية الدور القيادى فى تنفيذ أنشطة التحالف فى بسماية، حيث دربت ما يقرب من 50 ألفاً من قوات الأمن العراقية فى موقع بناء قدرات الشركاء فى بسماية، بالاشتراك مع شركائها البرتغاليين.

وقال العقيد الإسبانى ليوبولدو راميريز، أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" ستواصل نقل الأفراد والمعدات من القواعد العراقية طوال عام 2020، من خلال التنسيق مع حكومة العراق.