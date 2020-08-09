الكويت | فلكي كويتي: موسم (الكليبين) يدخل 11 الجاري وبنهايته يظهر نجم سهيل

(كونا) — قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان موسم الكليبين يدخل في 11 اغسطس الجاري وهو الموسم الثاني عشر من مواسم السنة السهيلية وآخرها وبنهايته الممتدة 13 يوما تبدأ (السهيلية الجديدة) في 24 اغسطس عند ظهور نجم سهيل.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد انه “لوحظ في هذه الايام ان درجات الحرارة لم تتعد 50 درجة ونحن نقترب من دخول موسم الكليبين اذ ستشارف درجات الحرارة الزائدة على التلاشي تدريجيا”.

واشار الى ان من نجوم الكليبين نجم النثرة وهو احد نجوم برج السرطان مبينا ان (النثرة) هي من منازل القمر ال 28.

واوضح أنه غالبا ما تسود موسم الكليبين رياح جنوبية شرقية “نسميها (الكوس) وتكون دافئة حيث تمر على المسطح المائي للخليج العربي وتحمل معها بخار الماء وقد تصل نسبة الرطوبة في بعض الايام الى اكثر من 85 بالمئة مما يزيد من درجة الاحساس بالحرارة”.

وذكر ان يوم 11 اغسطس يصادف بداية السنة النيروزية “وهو النيروز الهندي الذي تتكون سنته من 365 يوما وتقسم الى 36 درا ونصف الدر وكل در يتكون من 10 ايام.

وأوضح ان نواخذة السفن وخاصة سفن السفر الى العراق والهند وافريقيا كانوا يعتمدون على (النيروز الهندي) لحساب ايام السنة.