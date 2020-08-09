الكويت | «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة.. و«العظمى» عند 48°

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود الكويت، نهارًا، طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

كما توقعت أن يسود البلاد، ليلًا، طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 48 درجة.

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