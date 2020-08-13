ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق

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قال ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ إنه أجرى اليوم اتصالاً هاتفياُ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية.
جاء ذلك في تغريدة لولي عهد أبوظبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية.”
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق السلام بين إسرايل والإمارات الذي تم الإعلان عن توقيعه اليوم الخميس، بأنه “انفراجة كبيرة”.
ونشر ترامب تغريدة كتب فيها: “انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!”.
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