الكويت | سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 72 سنتا ليبلغ 62ر44 دولار

(كونا) — انخفض سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 62ر44 دولار في تداولات يوم امس الجمعة مقابل 34ر45 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية جرت تسوية خام برنت بانخفاض 16 سنتا ليبلغ 80ر44 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا ليبلغ 01ر42 دولار للبرميل.

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