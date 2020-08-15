الكويت | ‏(الصحة) الكويتية: شفاء 779 من (كوفيد19) خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 67519

(كونا) — أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت شفاء 779 إصابة من مرض (كوفيد19) في ال24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض بدولة الكويت 67519.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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