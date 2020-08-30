عناصر من حزب الله وحركة أمل يعتدون على ناشطين فى بيروت

وكان الناشطون فى استعداد لإقامة مؤتمر صحفى يتحدثون فيه عن تحرك مرتقب فى مطلع سبتمبر المقبل، لكنهم فوجئوا بعرقلة النشاط.
وتعرض المعتدون لعدد من الشبان الذين يعملون على تركيب الأجهزة الإلكترونية فأصيب أحد المشاركين بجرح فى عنقه.
وأكد زياد عبس، فى تصريحات لـ "سكاى نيوز"، وهو أحد المسؤولين السابقين فى التيار الوطنى الحر، أن عددا من المجموعات الناشطة مدنيا كانت قد حددت اليوم موعدا لعقد مؤتمر صحافى للكشف عن خارطة طريق الحراك المدنى للثورة.
وأكد عبس أن عشرات الدراجات النارية التى قادها مناصرون لحركة أمل وحزب الله والتى ترفع رايات حزبية مرت أمام الناشطين فى ساحة رياض الصلح واعتدت عليهم.
كما أوضح عبس أن موعد المؤتمر لن يؤجل، وهو قائم عند السادسة بتوقيت بيروت، كما كان مقررا فى وقت سابق.
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