اعتراض طائرة مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها بالسعودية

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى، إنه فى مساء اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020م، تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولى، والذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكى أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولى دون وقوع أى إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار، ولله الحمد.
وأكد العقيد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابى وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
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