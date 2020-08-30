ميشال عون يدعو لإعلان لبنان دولة مدنية : النظام الطائفى مولد للفتن

وأشار عون فى كلمة له، مساء اليوم الأحد، فى ذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، إلى أن النظام الطائفى القائم على حقوق الطوائف، وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى، معتبرا أنه صار اليوم عائقا أمام أى تطور وأى نهوض بالبلد، عائقا أمام أى إصلاح ومكافحة فساد، ومولدا للفتن والتحريض.
وشدد عون على أن تحول لبنان من النظام الطوائفى السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعنى خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التى تكبل أى إرادة بناءة وتفرمل أى خطوة نحو الإصلاح.
وقال إن "لبنان واللبنانيون يستحقون بعد طول المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هى المعيار، ويكون القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوى، والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف"، مشيرا إلى "هذه الدولة هى مطلب شعبى، أصوات الشباب فى الساحات تطالب بها"، ومتسائلا "هل تلتقى عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول اليها؟".
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