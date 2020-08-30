عسير تشهد ظهور الفارسات ولأول مرة.

شهد صيف عسير هذا العام ظهوراً للفارسات ولأول مرة على ميادينها للفروسية.

حيث ظهرت الفارسة أسيل سلطان البالغة من العمر ١٤ عام كأول فارسة حاصدة للقب الفارسة الأولى ظهوراً في عسير، وذلك في بطولة سمو أمير منطقة عسير لقفز الحواجز والتي أقيمت بخميس مشيط يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١٢/٢٤.

وقد أعربت الفارسة أسيل عن إمتنانها الكبير لكل من ساندها في رحلتها بعالم الفروسية ابتداءاً بوالدتها التي قامت بتحفيزها المستمر على ركوب الخيل منذ أن كانت في التاسعة من العمر وإنتهاءاً بتمكينها من اقتناء فرسها الخاصه بها وإشرافها المستمر على تدريبها ومساندتها في المشاركة في البطولة. وقد شكرت الفارسة كل من الفارس محمد خيري واحمد سعيد القحطاني لما قد قدماه من تدريب أثناء بدايتها في تعلم أساسيات قفز الحواجز العام الماضي، وقدمت الشكر الجزيل لنادي الفرسان في أبها ممثلاً بالفارس أحمد عايض حاجة لمواصلتها التدريب فيه ومواصلة مسيرتها في الفروسية في ميادينه وبدعم وإشراف ادارة وفرسان النادي التي كان لها الدور الكبير في إنطلاقتها الأولى.

وشهدت عسير ظهوراً للفارسة الثانية، وهي الفارسة المتألقة والمميزة في أداءها رزان آل قرآن والتي شاركت في جميع البطولات المقامة لقفز الحواجز بهذا الصيف كما حصدت المركز الأول في البطولة الإلحاقية الرابعة لقفز الحواجز التابعة للإتحاد السعودي للفروسية.

حيث جنت الفارسة المركز الأول في الشوط المفتوع رقم ١ وبإرتفاع ١٠٠ سم والذي أقيم يوم الجمعة ١٤٤١/١/٨.

وكانت قد شاركت أيضاً الفارسة أميرة الخضيري وهي الفارسة الثالثة ظهوراً في عسير، في البطولة الإلحاقية الرابعة لقفز الحواجز والمقامة يوم السبت ١٤٤١/١/٩، حيث تقدمت الفارسة بالشكر الجزيل لنادي الفرسان ممثلاً بالفارس احمد عائض لما قدمه من توجيه وتدريب بمجال قفز الحواجز. وتقدمت أيضاً بالشكر الجزيل لجميع فرسان النادي بشكل عام و للفارسان عبد الله بهران وماجد عسيري بشكل خاص لما قدماه من دعم ومسانده بتوفير الخيل المناسبة للمشاركة والتي كانت السبب الرئيسي لإتاحة الفرصة للفارسة للمشاركة والظهور في هذه الرياضة.

وقد وضحت الفارسة أميرة الخضيري أن عسير تحوي الكثير من الفارسات الطموحات والمتألقات خلف الستار بمجال قفز الحواجز والقدرة والتحمل والاتي ينتظرن الدعم المناسب وتهيئة السبل لهن من أجل الظهور والإبداع في جميع مجالات الفروسية.