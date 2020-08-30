بعد توقيف باشاغا .. مسؤول بدفاع الوفاق يهدد بالانشقاق

وقال الحصان: "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلنى حكومة الوفاق". "فيما نقلت وسائل إعلام محلية بأن "الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة" التابعة لقوات الوفاق قد طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم. وقالت الكتيبة عبر "فيسبوك" إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت بسبب أمر فى غاية الأهمية. وأتى ذلك بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايتها، بتوقيف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحى باشاغا عن العمل ومثوله للتحقيق.

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