أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، سقوط صاروخى كاتيوشا فى محيط مطار بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز".



أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، سقوط صاروخى كاتيوشا فى محيط مطار بغداد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز". وذكرت الخلية فى بيان أن "صاروخى كاتيوشا سقطا فى محيط مطار بغداد الدولى.. ولا توجد أى خسائر بشرية".

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