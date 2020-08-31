ثانى زيارة بعد انفجار المرفأ .. ماكرون فى بيروت اليوم

وتم خلال الاتصال عرض التطورات السياسية الراهنة، حيث جدد الرئيس الفرنسى دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .
وأوضح ماكرون أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس عون اليوم لاستكمال المحادثات بينهما.
كان الرئيس ماكرون قد زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى الرابع من الشهر الجارى وأعلن وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.
وكان الانفجار قد خلف أكثر من 170 قتيلاً و6 آلاف مصابًا، ودمارًا هائلاً فى المرفأ والعديد من المبانى وشرد نحو 300 ألف شخص
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