أبوظبي تدين استهداف مطار أبها: أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، محاولات ميليشيا الحوثي، استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، إنها ”تجدد تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها“.

وشدد البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أن ”أمن الإمارات والسعودية، كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها“.

Advertisements

ونوه إلى أن ”استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ودليل جديد على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون على مطار أبها الدولي السعودي، يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قول المالكي، إنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار.