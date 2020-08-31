لقمة العيش والهرولة

‬• أكد عدم احتساب ركلتي جزاء للأهلي ضد الشباب المحلل التحكيمي محمد فودة، بينما المحلل التحكيمي الشبابي معجب الدوسري لم يتطرق لهما، والمحلل التحكيمي الهلالي الزيد ينفي وجودهما، أصبح التحليل التحكيمي حسب الميول.

‬• إبتهج الجمهور الأهلاوي باستلام الأستاذ طارق كيال لدفة إدارة كرة القدم، وهي خطوة ربما لا يحالفها التوفيق لأسباب منها : بحثه عن الأضواء، ومصلحته الشخصية – ترك الاهلي وذهب للمنتخب- وتصريحاته المتكررة- والسبب الآخر: احتياجه لدعم مادي كبير، ويفتقد الأهلي ذلك من الداعم الحالي، ووزارة الرياضة، والثالثة: ضعف الإدارة في اتخاذ القرارات، وعدم وجود ملاءة مالية.

‬• يتضح للمشاهد والوسط الرياضي أنه يوجد تفاوت واضح في دعم “…” للأندية فيحضى بالدعم الكامل الهلال، والنصر، وفي الطريق الشباب، بينما سفير الوطن لا يحصل إلا على جزء بسيط من الدعم.

‬• غضبت بعض جماهير الملكي من بعض الإعلاميين الأهلاويين، منهم من استخدم اسلوب التحطيم للاعبين، وآخرين باركوا لمن كانوا بالأمس يتذمرون من سرقته للبطولات والألقاب، في حين إعلاميي ذلك الفريق مازالوا يستهزؤون، ويسخرون بكياننا الكبير.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

كان بالإمكان تحقيق نقاط مبارات الشباب لولا الظروف القاهرة التي يعاني منها الملكي، فعدم استفادته من بعض لاعبيه الأجانب، – رغم عدم فاعليتهم كثيرًا – ، وغياب مجموعة من شبابه في المنتخبات، إنما يحسب للمدرب تطويعه للموجودين للاستمرار في الدوري، وبقي دور الإدارة في تجهيز الأهلي للموسم المقبل بلاعبي متوسط دفاع، وصانع لعب مميزين.

‬• ترنيمتي:

‏تجاهلي وعاتبي وجيبي اللي وراها

ياقاسية ليه القسا ليه انتي سكتي

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ليه ماتضحكي يابعد روحي تراها

ضحكتك بلسم لقلبي اذا ضحكتي

@muh__aljarallah