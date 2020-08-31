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حكومة السودان والحركات المسلحة يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاق السلام

0 نشر
بسنت فاروق 2020-08-31 11:41 0 تبليغ

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وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، انطلقت مراسم توقيع اتفاق السلام السودانى فى جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى، وينظر السودانيون لهذا الحدث باهتمام بالغ خصوصا أنه ينهى عقود من الاقتتال الداخلى.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.

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