رسميا.. الرئيس اللبنانى يكلف مصطفى أديب برئاسة الحكومة

وحصل أديب، سفير لبنان فى ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطنى الحر المسيحى ترشيحه له.
ويضم مجلس النواب اللبنانى عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس.
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