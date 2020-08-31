عاجل.. مصطفى أديب يحصل على تأييد البرلمان اللبنانى لتشكيل الحكومة

وكان الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية من أعضاء مجلس النواب، نجيب ميقاتى وسعد الحريرى وتمام سلام، قد اختاروا سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، لتولي منصب رئيس الوزراء وذلك خلال الاستشارات النيابية التى أجروها صباح اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويحمل أديب درجة الدكتوراة فى القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية كمدرس لمادة القانون الدولى العام، وكذلك القانون الدستورى، والجغرافيا السياسية، والعلاقات الدولية وذلك بعدد من الجامعات داخل لبنان وفى فرنسا.

امتهن التدريس منذ عام 2000 فى الكلية الحربية ببيروت، كما حصل على درجة الأستاذية بالجامعة اللبنانية عام 2010، وترأس مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط فى لبنان عام 2004، كما ترأس أيضا الجمعية اللبنانية للقانون الدولى، والجمعية اللبنانية لدراسات العلوم السياسية.

وشغل الدكتور مصطفى أديب خلال الفترة ما بين أعوام 2000 وحتى 2004 منصب مستشار وزير الأشغال فى ذلك الوقت نجيب ميقاتى، وكذلك مستشاره ومدير مكتبه حينما تولى ميقاتى منصب رئيس الحكومة فى لبنان.

وتولى أديب أيضا منصب مدير المركز الثقافى لـ "تيار العزم" وهو تيار سياسى يترأسه نجيب ميقاتى، قبل أن يتم تعيينه سفيرا لبلاده لدى ألمانيا.