عاجل.. مصرع شخص فى انفجار مطعم أبو ظبى

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى بدبى، إن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضى من المبنى، مضيفا أنه جرت السيطرة على الحريق فى غضون 33 دقيقة.

وكانت الشرطة الإماراتية، أعلنت اليوم الإثنين، وقوع انفجار فى مطعم بأبوظبى، يتوقع أنه ناتج عن تمديدات غاز ما أدى إلى وقوع إصابات بين بسيطة ومتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.