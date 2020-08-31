الحريرى يدعو لتشكيل حكومة لبنان الجديدة بشكل سريع

وقال الحريرى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية: "هدفنا جميعا إعادة إعمار بيروت".
وتأتى تصريحات الحريرى تزامنا مع الزيارة المرتقبة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهى الزيارة الثانية له خلال أقل من شهر، منذ انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الجارى.
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