وقال الحريرى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية: "هدفنا جميعا إعادة إعمار بيروت". وتأتى تصريحات الحريرى تزامنا مع الزيارة المرتقبة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهى الزيارة الثانية له خلال أقل من شهر، منذ انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الجارى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحريرى يدعو لتشكيل حكومة لبنان الجديدة بشكل سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.